Рязанец угнал машину, чтобы продолжить застолье

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ряжский», обслуживающие Александро-Невский район, раскрыли угон автомобиля, припаркованного на улице поселка Ленинский. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 47-летний житель поселка Ленинский и сообщил, что вечером пропал припаркованный у дома автомобиль ВАЗ-2121.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали описание пропавшего автомобиля и благодаря помощи местных жителей узнали, что эта машина находится на улице соседнего населенного пункта. Там выяснилось, что на этом автомобиле недавно приехал 20-летний житель села Нижний Якимец, расположенного неподалеку. Полицейские нанесли визит в дом, куда накануне зашел этот мужчина и обнаружили его за накрытым столом. Выяснилось, что мужчина причастен к угону автомобиля, Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 20-летний мужчина приехал в поселок Ленинский в гости к приятелю, они употребили спиртное. Потом мужчина вышел на улицу и случайно увидел припаркованный автомобиль. Злоумышленник собирался в соседний населенный пункт для продолжения застолья и решил доехать туда. Нетрезвый мужчина открыл машину, завел ее и уехал. У дома, куда он прибыл в очередные гости, злоумышленник бросил машину и отправился употреблять спиртное. Полицейские прервали его и препроводили в отдел полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]