Рязанец, убивший прохожего, отказавшегося дать закурить, получил 9 лет колонии

Судебной коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда рассмотрена апелляционная жалоба осуждённого приговором Октябрьского районного суда Рязани от 12.04.2022, на основании которого он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на 1 год.

Суд первой инстанции установил, что вечером 18.06.2021 рязанец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения на участке местности около д. 34 корп.1 ул. Качевская г. Рязани стал провоцировать конфликты с прохожими. В это время мимо него проходил ранее незнакомый ему мужчина, который отказался дать сигарету. Используя незначительный повод, молодой человек спровоцировал конфликт. Мужчина, испугавшись действий рязанца, взял палку и нанёс ей удар обвиняемому, однако друг рязанца выбил у мужчины палку и повалил его на землю.

В этот момент у 28-летнего рязанца возник преступный умысел на причинение из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, ранее незнакомому мужчине. После чего он нанёс не менее трёх ударов ногами, обутыми в кроссовки, в область головы, чем причинил комплекс закрытой черепно-мозговой травмы. После чего, рязанец с другом скрылись с места совершения преступления, а пострадавший мужчина медицинскими работниками скорой медицинской помощи был доставлен в больницу, где скончался 05.07.2021, не приходя в сознание.

Суд признал рязанца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничением свободы на 1 год.

После рассмотрения судом апелляционной инстанции всех доводов жалобы, а также возражений государственного обвинителя на них, принято решение об отказе в удовлетворении жалобы и оставлении приговора без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.