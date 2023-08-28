Рязанец стал победителем чемпионата Центрального округа Росгвардии по самбо

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» города Александров Владимирской области завершился чемпионат Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по самбо. В нем приняли участие около 100 опытных спортсменов.

В качестве почетных гостей на соревнования были приглашены: заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, первый абсолютный чемпион Европы по дзюдо Владимир Саунин, президент владимирской общественно-спортивной организации «Александровская слобода», серебряный призер Чемпионата мира, мастер спорта по самбо и дзюдо Виктор Гаврилов, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры, основатель первой во Владимирской области спортивной школы по самбо Алексей Куприков.

По итогам соревнований победителем в личном первенстве в весовой категории до 58 кг стал сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Рязани младший сержант полиции Алексей Кисткин.

Победители и призёры награждены заслуженными медалями, грамотами и памятными подарками. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, примут участие в составе команды Центрального округа Росгвардии на Всероссийском чемпионате ведомства, который пройдет в Московской области в сентябре.