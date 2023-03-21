7info 21.03.2023 21:41 Рязанец рассказал об участии в заседании Палаты молодых законодателей при СФ На главнуюНовости Рязани Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Палаты молодых законодателей при СФ. Одним из участников встречи стал рязанец Павел Артёмов. На своей странице ВКонтакте Артёмов поделился впечатлениями. — Предстоит большая интересная работа — участие в законотворческом процессе вместе с коллегами в Палате молодых законодателей и сенаторами Совета Федерации РФ, — написал он. — Основные задачи обозначила Валентина Ивановна Матвиенко на заседании ПМЗ.Прежде всего, речь идет о позициях, по которым каждый молодой парламентарий будет выдвигать и отрабатывать нормативные инициативы, направленные на продвижение интересов наших жителей на федеральном уровне. Большое внимание будет уделено стратегии реализации молодежной политики.Все взаимодействие будет вестись в постоянном режиме, при поддержке и сопровождении сенаторов. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2