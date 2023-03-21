Рязанец рассказал об участии в заседании Палаты молодых законодателей при СФ

— Предстоит большая интересная работа — участие в законотворческом процессе вместе с коллегами в Палате молодых законодателей и сенаторами Совета Федерации РФ, — написал он. — Основные задачи обозначила Валентина Ивановна Матвиенко на заседании ПМЗ.

Прежде всего, речь идет о позициях, по которым каждый молодой парламентарий будет выдвигать и отрабатывать нормативные инициативы, направленные на продвижение интересов наших жителей на федеральном уровне. Большое внимание будет уделено стратегии реализации молодежной политики.

Все взаимодействие будет вестись в постоянном режиме, при поддержке и сопровождении сенаторов.