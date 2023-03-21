Вторник, 21 марта, 2023
7info

Рязанец рассказал об участии в заседании Палаты молодых законодателей при СФ

На главнуюНовости Рязани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела заседание Палаты молодых законодателей при СФ. Одним из участников встречи стал рязанец Павел Артёмов.

На своей странице ВКонтакте Артёмов поделился впечатлениями.

— Предстоит большая интересная работа — участие в законотворческом процессе вместе с коллегами в Палате молодых законодателей и сенаторами Совета Федерации РФ, — написал он. — Основные задачи обозначила Валентина Ивановна Матвиенко на заседании ПМЗ.
Прежде всего, речь идет о позициях, по которым каждый молодой парламентарий будет выдвигать и отрабатывать нормативные инициативы, направленные на продвижение интересов наших жителей на федеральном уровне. Большое внимание будет уделено стратегии реализации молодежной политики.
Все взаимодействие будет вестись в постоянном режиме, при поддержке и сопровождении сенаторов.

Рязанец рассказал об участии в заседании Палаты молодых законодателей при СФ

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации