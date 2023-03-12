Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец пытался украсть мужскую косметику более чем на 5 тысяч рублей

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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области задержали злоумышленника при попытке вынести без оплаты из магазина мужскую косметику более чем на 5 тысяч рублей.

Сигнал о срабатывании тревожной кнопки в торговом центре на улице Советской Армии поступил в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по городу Рязани, — сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Прибывшие на вызов росгвардейцы установили, что посетитель попытался пронести через кассу мужскую косметику без оплаты. Нарушителя задержали. Им оказался местный житель 1996 года рождения. Гражданина передали полиции, похищенное вернули в магазин.

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