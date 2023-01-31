Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец попал в больницу после драки в развлекательном заведении

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Рязанская полиция задержала подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомца. Подробности привели в УМВД по региону.

В ОМВД по Московскому району города из медучреждения сообщили о поступлении пациента с ушибом головного мозга, переломом костей носа и другими тяжёлыми травмами.

Оперативники угрозыска, опросив пострадавшего 26-летнего жителя Рязанского района, а также медработников, установили, что травмы мужчине нанёс незнакомец.

Потерпевший распивал спиртное в развлекательном заведении Московского района Рязани. Между ним и другим посетителем произошёл конфликт из-за женщины, ставшей объектом внимания для них обоих. Ссора нетрезвых мужчин продолжилась на улице, где подозреваемый руками и ногами избил потерпевшего.

В ходе опроса посетителей и сотрудников кафе полицейские получили описание мужчин — участников конфликта. По описанию правоохранители узнали 38-летнего рязанца, проживающего недалеко от места происшествия. Его личность была известна полиции: ранее мужчину судили за угрозу убийством, кражу и разбой.

Рецидивиста нашли и задержали.

Следственное подразделение ОМВД по Московскому району Рязани возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит лишение свободы до 8 лет.

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