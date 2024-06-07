Пятница, 7 июня, 2024

Рязанец получил шесть лет колонии за комментарии

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Рязани осудили на шесть лет за реабилитацию нацизма и преступления против общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что мужчина разместил в одной из соцсетей комментарии, содержащие признаки побуждения к совершению действий против высших должностных лиц России и Рязанской области, а также заведомо ложные утверждения об осуществлении участниками СВО преступлений в отношении мирных жителей и действий, направленных на разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Также мужчина опубликовал текст, в котором оскорбил память защитников Отечества. Эти материалы стали доступны неограниченному кругу лиц.

Суд признал рязанца виновным и назначил ему наказание виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осужденный на 3 года лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

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