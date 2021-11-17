Рязанец получил 8 лет колонии за убийство знакомого гантелью

Во вторник, 16 ноября, Железнодорожный районный суд Рязани признал 31-летнего уроженца села Смолеевка Ухоловского района виновным в убийстве. Об этом сообщила помощник прокурора района Юлия Рогак.

По версии следствия, в ночь на 30 августа 2020 года в многоквартирном доме в Рязани молодой мужчина во время пьянки ударил собутыльника гантелью по голове. От полученного повреждения пострадавший скончался.

— В судебном заседании молодой человек свою вину и причастность к совершенному преступлению не признал, — говорится в сообщении.

Суд посчитал представленные следствие доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемый получил 8 лет колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.

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