Среда, 18 сентября, 2024

Рязанец получил 8 лет колонии за убийство соседа по общежитию

Автор: Алексей Самохин

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На основании вердикта присяжных суд признал жителя Рязани виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Подробности сообщила пресс-служба регионального управления Следкома.

Следствие, проведённое Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани, собрало достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Инцидент произошёл 24 сентября 2022 года. В ходе конфликта по поводу уборки мест общего пользования в общежитии обвиняемый избил своего соседа. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Ранее между мужчинами уже происходили бытовые конфликты.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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