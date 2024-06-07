Рязанец получил 18 лет колонии за двойное убийство на охоте

Суд признал жителя Рязани виновным в двойном убийстве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2022 года в общедоступных охотничьих угодьях Клепиковского района трое мужчин разбили лагерь, готовили еду и распивали спиртные напитки.

Во время конфликта один из них нанёс двум другим более 40 ножевых ранений. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Преступник скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на 1 год.