Пятница, 7 июня, 2024

Рязанец получил 18 лет колонии за двойное убийство на охоте

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Суд признал жителя Рязани виновным в двойном убийстве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2022 года в общедоступных охотничьих угодьях Клепиковского района трое мужчин разбили лагерь, готовили еду и распивали спиртные напитки.

Во время конфликта один из них нанёс двум другим более 40 ножевых ранений. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. Преступник скрылся с места преступления.

Суд признал его виновным в убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на 1 год.

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