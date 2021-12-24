Рязанец пойдёт под суд за домогательства к 11-летней девочке в лифте Воронежа

В Воронеже будут судить бывшего оперуполномоченного полиции, жителя Рязанской области, за насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщает пресс-служба воронежского следкома.
Правоохранители установили, что 9 августа 2010 года 32-летний обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Любы Шевцовой в Воронеже, проследовал в подъезд за 11-летней девочкой.
Пройдя с ней в лифт, рязанец совершил в отношении несовершеннолетней «иные действия сексуального характера», высказывая при этом угрозы и демонстрируя нож. Услышав посторонний шум, злоумышленник скрылся с места преступления.
Установить личность подозреваемого удалось лишь в 2020 году — совпали найденные на месте отпечатки пальцев.
Сейчас прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.