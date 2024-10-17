Рязанец Переседов собирался покорять вершину в Гималаях вместе с группой погибших альпинистов

Владимир Переседов из Рязанской области мог оказаться в группе альпинистов, погибших при штурме восьмитысячника Дхаулагири в Гималаях, но не вышел на маршрут из-за травмы. Об этом пишет «КП в Рязани».

Группа из пяти россиян погибла при попытке восхождения на гору. Вероятно, один из них сорвался и утащил за собой вниз всю связку. Тела погибших смогли эвакуировать только через несколько дней.

По данным КП, изначально покорять вершину готовились 15 человек, в том числе и Переседов, живущий в посёлке Лесной Шиловского района.

В начале сентября все участники экспедиции собрались в Катманду и выехали к месту будущего базового лагеря. Затем началась подготовка к восхождению.

21 сентября группа Валерия Шамало, в которой находился рязанец, попала под камнепад. Альпинисты возвращались в лагерь с высоты 7300 метров, где провешивали верёвки. Один из камней попал Владимиру в ногу.

Первоначально Переседов посчитал, что обошлось без серьёзных травм, и собирался продолжить подготовку. Но 30 сентября понял, что распухшая нога не даст ему подняться на гору. 2 октября из базового лагеря Переседова эвакуировали вертолетом в Катманду. Позже врачи подтвердили перелом лодыжки.

Кроме рязанца от восхождения отказались ещё несколько человек.

— 6 октября на штурмовку с высоты 7400 отправились шесть альпинистов отделения Александра Душейко и Валерия Шамало. Ребята проспали… Вместо намеченных 4:00 группа встала на маршрут только в 7:00, — пишет КП.

Валерий Шамало на высоте 7800 метров принял решение вернуться в лагерь и остался жив. Остальные продолжили подъем и погибли.

В августе 2016 года Владимир Переседов получил тяжёлую травму, попав под камнепад на Горном Алтае. Вместе с ним находились две девушки из Нижнего Тагила — Мария Суетина и Мария Малкина.

Малкина погибла, Переседов несколько дней пролежал в горах, ожидая помощи. О случившемся спасателям сумела сообщить вернувшаяся в лагерь Суетина.

Врачи делали неутешительные прогнозы. Они считали, что Владимир в лучшем случае сможет ходить с палочкой, но рязанец восстановился. Он бегает ультрамарафоны и вновь вернулся в горы.