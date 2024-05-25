Рязанец отсудил у МВД компенсацию за незаконно эвакуированный автомобиль

Житель Рязани через суд добился компенсации от МВД России за незаконно эвакуированный автомобиль.

Решение в пользу гражданина принял Советский районный суд города. Правда, пока оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Машину рязанца эвакуировали на штрафстоянку. Позднее инспектор прекратил производство по делу об административном правонарушении ввиду отсутствия нарушения.

Водитель, потратившийся на вызволение машины, подал иск в суд. Также мужчина хотел получить компенсацию морального вреда.

Суд принял решение в пользу истца, правда, сумму компенсации морального вреда снизил «с учетом требований разумности и справедливости».