Суббота, 25 мая, 2024

Рязанец отсудил у МВД компенсацию за незаконно эвакуированный автомобиль

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Житель Рязани через суд добился компенсации от МВД России за незаконно эвакуированный автомобиль.

Решение в пользу гражданина принял Советский районный суд города. Правда, пока оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Машину рязанца эвакуировали на штрафстоянку. Позднее инспектор прекратил производство по делу об административном правонарушении ввиду отсутствия нарушения.

Водитель, потратившийся на вызволение машины, подал иск в суд. Также мужчина хотел получить компенсацию морального вреда.

Суд принял решение в пользу истца, правда, сумму компенсации морального вреда снизил «с учетом требований разумности и справедливости».

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