Рязанец отправил в больницу мужчину, знакомая которого неправильно припарковала машину

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1979 года рождения. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преступление совершено 8 мая 2022 года в садоводческом товариществе на территории Рязанского района. Знакомая пострадавшего припарковала автомобиль у участка, перекрыв проезд по однополосной дороге.

— На этой почве между потерпевшим и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения произошел словесный конфликт, в ходе которого последний нанёс потерпевшему удар кулаком в голову, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Удар оказался серьёзным — у потерпевшего врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сопряжённую с ушибом головного мозга и множественными переломами костей свода черепа.

Во время следствия подозреваемый полностью признал вину. Дело направлено на рассмотрение в суд.