Рязанец организовал незаконные игровые клубы в 4 городах страны. Задержаны 13 человек. Об этом сообщает СК по Владимирской области.

Следствие установило, что мужчина 34 лет родом из Рязанской области организовал незаконные игровые клубы в городах Гусь-Хрустальном, Коврове, Рязани и Липецке. Его сообщники с марта 2017 года по 1 декабря 2023 года выполняли работу операторов, администраторов и техников, обслуживающих оборудование. Рязанец занимал руководящую должность. Незаконный доход от клубов составил более 66 миллионов рублей.

Посетители незаконных учреждений за деньги играли на компьютерных игровых автоматах. Клубы маскировались под организации, оказывающие услуги аренды компьютерной техники с доступом в интернет. Рязанец изготавливал договоры аренды, трудовые договоры и другие фиктивные документы от имени «фирм-однодневок».

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В ходе расследования проведены обыски и осмотры участников дела. Было изъято более 1,7 миллиона рублей, десятки носителей электронной информации, компьютерной техники, большой объем документации.

Арестовано имущество членов группировки: автомобили и денежные средства на сумму более 10 миллионов рублей. В том числе на автомобиль рязанца Jeep Grand Cherokee стоимостью более 7 миллионов рублей.

Уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ, т.е. незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, направлено в суд для рассмотрения. Один из преступников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование проводилось при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ, а также подразделений ЭБ и ПК МВД России, УМВД Владимирской, Липецкой и Рязанской областей.