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Рязанец избил металлической битой отдыхающих на озере в Алеканове

7info
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Жителя Рязанского района будут судить за хулиганство, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ Рязанской области.

Молодой человек 1995 года рождения обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По версии следствия, в июле 2022 года у обвиняемого произошёл конфликт с компанией отдыхающих на озере Велье в селе Алеканово. Во время выяснения отношений парень нанес двум потерпевшим удары по лицу и туловищу. В качестве оружия использовал металлическую биту.

Во время следствия задержанный признал вину, рассказал о случившемся.

Уголовное дело направят в суд.

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