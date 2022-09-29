Рязанец Андрей Канаев взял призовое место Чемпионата России по тхэквондо – шестой год подряд

Рязанский спортсмен Андрей Канаев шестой год подряд взял призовое место – бронзу – на Чемпионате России среди мужчин и женщин. Об этом сообщил тренер Сергей Сергеевич Косьяненко.

Как пишет на своей странице ВКонтакте мэр Рязани Елена Сорокина, таким результатом не может похвастаться ни один россиянин, в том числе призёры Олимпиад.

В 2022 году в первом бою Андрей одолел спортсмена из Пермского края, во втором – тхэквондиста из Подмосковья. В третьем бою Андрей уверенно победил спортсмена из Петербурга – чемпиона Юношеских Олимпийских игр.

Несмотря на напряжённость раундов, Андрей Канаев смог проявить спокойствие и стойкость и уверенно вышел в полуфинал состязаний. В полуфинале он уступил тхэквондисту из Воронежа. Елена Сорокина уверена, что впереди нашего спортсмена ждёт ещё много ярких побед.

Градоначальник поздравила Андрея Канаева с бронзой и отметила, что несмотря на успешную спортивную карьеру, сейчас рязанец готовится к прохождению срочной службы в рядах Вооружённых сил.