Рязанец Андрей Алипкин победил в Дёминском лыжном марафоне

Традиционно в первые выходные марта в городе Рыбинске Ярославской области в 16-й раз прошёл Дёминский лыжный марафон. Победу одержал рязанец Андрей Алипкин, пробежавший «полтинник» за 2 часа 1 минуту 11 секунд. Наш земляк на 4 секунды опередил Дмитрия Спицова, вышедшего в лидеры к 40 километру дистанции.

На старт 50-километровой дистанции вышли 2800 участников из 7 стран и 57 регионов России. Это абсолютный рекорд по количеству стартующих среди всех российских лыжных марафонов.

Денис Спицов – олимпийский чемпион прошлого года в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр. Его победа в марафоне была едва ли не закономерностью, однако рязанец Алипкин внёс в итог соревнований свои коррективы.

В январе этого года на 6-м этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре чемпион ЦФО 2022 года, мастер спорта России Андрей Алипкин был 30-м в спринте. На «пятнашке» поднялся сразу на 15 позиций, уступив победителю Александру Большунову 1 минуту 28 секунды, а у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова Андрей выиграл 1,7 секунды.

Тренирует Андрея Алипкина Владимир Водорезов в спортивной школе «Алмаз».

Поздравляем Андрея Алипкина и его тренера с заслуженной победой!