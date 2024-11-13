Рязанцы жалуются на кибермошенничество и трудности реструктуризации займов

Число жалоб от рязанцев на страховщиков снизилось вдвое. За 9 месяцев этого года поступило 85 таких обращений, за аналогичный период прошлого года их было 173. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В два раза реже жители области писали о неверном применении коэффициента бонус-малус при заключении договора ОСАГО. Прекратились жалобы на досрочное расторжение договора, навязывание страхования жизни при оформлении потребительского кредита или неполные сведения при покупке полиса НСЖ.

«Новая тематика обращений этого года — страховая история, — рассказывает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина. — С 1 апреля страховщики должны передавать данные по обязательному и добровольному автострахованию, а также страхованию жилья от ЧС в Национальную страховую информационную систему. Это позволяет при новой сделке точнее оценивать риски и подбирать тариф для конкретного клиента. Потребитель же может контролировать свои договоры, даже заключенные у разных страховщиков, отслеживать сроки их окончания или ход урегулирования страховых случаев».

Жалобы на банки составляют чуть более половины от всех поступивших, их число практически не изменилось в сравнении с прошлым годом — 633. Рязанцы в пять раз реже писали о проблемах с погашением потребительских кредитов, с 44 до 1 снизилось количество обращений о несогласии с условиями договора. При этом в 2,8 раза больше стало жалоб на кибермошенничество, в 2,2 раза чаще жители области хотели оспорить кредитную историю.

Меньше у рязанцев было вопросов по работе микрофинансовых организаций. В отличие от прошлого года, не было обращений с фактами навязывания дополнительных услуг, в пять раз реже писали о взимании комиссий. Рост в сегменте был связан в основном с темой реструктуризации — значительно чаще потребители сообщали о трудностях с пересмотром условий договора, в том числе в рамках закона о кредитных каникулах.

Всего с января по сентябрь 2024 года в Банк России поступило 1,1 тыс. обращений от жителей Рязанской области. Это на 10% меньше, чем за такой же период прошлого года.