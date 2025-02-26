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Фото: Изображение от topntp26 на Freepik
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Рязанцы заметили незнакомца, который пытается открыть двери квартир

Анастасия Мериакри

Жители Рязани пожаловались на незнакомца, который пытается открыть двери квартир. Об этом сообщает телеграм-канал «RZN.life».

Рязанец заметил, как в доме №6, корпус 1 на улице Тимуровцев, утром и днем 26 февраля незнакомец дергал дверные ручки во всех подъездах. Автор поста предположил, что злоумышленник хотел проверить, есть ли кто-то дома. Также выразил опасения за детей, которые иногда остаются одни дома, пока родители на работе.

Отмечается, что злоумышленник побывал и в соседних домах. Жильцы домов по камерам пытаются вычислить незнакомца.

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