Рязанцы за 2022 год оформили в ВТБ автокредиты на 683 млн рублей    

Жители Рязанской области в декабре 2022 года оформили в ВТБ автокредитов на 88,1 млн рублей. Объем выдачи займов для покупки транспорта в 4 квартале составил 256,1 млн рублей. В целом за2 022 год жители Рязанской области получили в ВТБ автокредитов более, чем на 683 млн рублей. Средний чек за год достиг 1,2 млн рублей.

Самыми продуктивными месяцами в прошлом году были февраль, октябрь и декабрь. Банк в регионе в каждый из этих месяцев профинансировал сделки на приобретение машин на сумму от 70 до 88 млн рублей. Всплеск интереса к автокредитованию произошел и в августе – банк выдал займы на покупку автомобилей более, чем на 63 млн рублей. Активность была связана с возобновлением льготной госпрограммы. Всего в 2022 году доля сделок по ней в регионе составила 29%.

В 2022 году Рязанцы чаще всего выбирали марку Lada – отечественному автопрому отдали предпочтение 42% покупателей. В ТОП-3 вошли и другие российские марки – UAZ и GAZ. Сохранился также высокий спрос на новые автомобили: за год доля сделок на первичном авторынке составила 73%.

«В четвертом квартале 2022 года мы отметили активизацию спроса жителей области на кредиты для приобретения транспорта, в том числе, по льготным программам. В перспективе аналогичная тенденция сохранится. Программа господдержки автокредитования дает людям возможность приобрести новый автомобиль по приемлемой цене. Также льготная программа позволяет поддержать отечественный автопром и стимулирует загруженность заказами представителей смежных сфер промышленности», – отметила Лариса Прокопова, управляющий банка ВТБ в Рязанской области.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.