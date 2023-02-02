Четверг, 2 февраля, 2023
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Рязанцы выбрали для голосового помощника МФЦ имя Надежда

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Изображение от Freepik

Теперь при звонке по номеру телефона 8800 11 000 11 ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» абонентов поприветствует голосовой помощник- консультант Надежда. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Имя консультанту выбрали сами рязанцы, проголосовав на странице МФЦ ВКонтакте. На выбор предлагалось четыре женских имени. Кроме Надежды, это были Авдотья, Любовь и Февронья. Женщины с такими именами оставили след в истории Рязани.

Надежда (Чумакова) набрала 51,41% голосов.

Пока Надежда работает в тестовом режиме. Сервис умеет проверять статус рассмотрения заявки, подсказывать адрес ближайшего МФЦ, а также рассказывать о популярных услугах. В дальнейшем набор услуг будет расширяться.

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