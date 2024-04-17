Рязанцы восстанавливают Чкаловский дом культуры в Херсонской области

Рязанские специалисты в рамках шефской помощи продолжают восстанавливать Чкаловский дом культуры в Херсонской области. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Рязани. ⠀

Рязанцы завершили оштукатуривание стен и потолка, восстановили гипсовую форменную отделку, монтаж внутренних инженерных систем, подвели водоснабжение. Продолжаются работы по устройству санузла, который ранее не был предусмотрен.

Ведется восстановление фронтальной части здания и входной группы.⠀

Работы планируют завершить к концу сентября.