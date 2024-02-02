Пятница, 2 февраля, 2024
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Рязанцы вновь пожаловались на мешающие проезду фуры в посёлке Карцево

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Проблема мешающих проезду фур в посёлке Карцево до сих пор не решена. Об этом на приёме у главы администрации Рязани Виталия Артёмова рассказали местные жители. Приём граждан в мэрии состоялся 2 февраля.

Из-за стоящих в посёлке фур регулярно происходят задержки транспорта маршрута №77. Заявителям пояснили, что с 18 декабря стоянка транспорта там запрещена. Изменения ввели для обеспечения проезда автомобилей к жилым домам от Восточной окружной до оврага. На территории установили соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, выделен участок под отдельную стоянку для фур. Дирекцией благоустройства организована работа по зимнему содержанию автомобильной дороги от Восточной окружной дороги до пос. Карцево. Ежедневно с водителями проводят разъяснительную работу, в том числе с привлечением сотрудников ГИБДД.

За последнюю неделю нареканий по скоплению фур не зафиксировано, обратили внимание в мэрии. Также жители попросили отремонтировать дорогу в посёлке. Виталий Артемов сообщил, что планируется ремонт дороги до ЖК «Смайлино» с устройством освещения.

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