Рязанцы узнали секреты высокой производительности одного из крупнейших предприятий региона

Сотрудники предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда» «Конфеста» и «Мегапласт» посетили производственный кластер «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Рязани. Семинар по бережливому производству с экскурсией организовали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» — ведущий международный производитель строительных материалов и систем, а завод «ТЕХНО» в Рязани — одно из крупнейших в России и Евразии предприятий по выпуску минераловатной теплоизоляции. Производственная мощность трех технологических линий превышает 4 млн куб. м утеплителя в год. Бережливое производство — естественное продолжение курса компании на максимальную эффективность: благодаря непрерывному анализу и совершенствованию рабочих процессов и последовательному сокращению потерь компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» за последнее десятилетие практически вдвое повысила производительность труда.

Участникам семинара рассказали об опыте компании в области внедрения бережливого производства, кейсах и конкретных инструментах: организации безопасного и эргономичного пространства, подаче предложений по улучшениям, стандартизированной работе, защите от ошибок и создании информационных стендов. Также гости узнали, как визуализация помогает управлять производственными процессами и как с помощью матрицы компетенций развивают и обучают сотрудников.

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Экскурсантов впечатлили масштабы предприятия, высокая степень автоматизации бизнес-процессов, порядок и забота о персонале, обеспечение безопасности производства.

Напомним, эксперты РЦК регулярно организовывают экскурсии для представителей рязанских компаний на модельные предприятия региона. Экскурсии дают возможность увидеть, как работают «бережливые» инструменты в условиях реального производства, а также обменяться опытом с коллегами, получить консультации по практикам эффективного управления, мотивации персонала. На сегодняшний день образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области являются НПП «Тепловодохран», МГК «Световые технологии», «Фибратек» и ТТМ Центр.