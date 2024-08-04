Воскресенье, 4 августа, 2024

Рязанцы увидели одежду в стилистике «а-ля рус»

Автор: Кристина Аманн

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Фото Арины Тимохиной

В Рязани состоялся «Фестиваль моды и дизайна», на котором местные дизайнеры и предприниматели демонстрировали одежду. Он прошел на Рязанской ВДНХ 3 августа. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Коллекцию современного прочтения этнических смыслов представила конструктор-модельер Мария Ермакова. По ее словам, ей захотелось поработать в стилистике «а-ля рус», навеянной возрождающейся модой на аутентичность. Мария Ермакова вдохновилась композицией о советской летчице Лидии Литвяк.

«Центр Развития креативных индустрий» показал молодежные футболки с изображением рязанских просторов и памятных мест.

Рязанцы увидели показы модной одежды для детей и подростков, что актуально перед началом нового учебного года. Одежду демонстрировала предприниматель Ирина, создательница магазина детской продукции.

В показе участвовали модели, которые сотрудничали с латиноамериканскими стилистами на фестивале в Константиново.

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