Рязанцы стали участниками форума медиаволонтёров

Рязанские студенты приняли онлайн-участие в форуме медиаволонтеров «Живи со смыслом». Мероприятие проходило с 18 по 20 октября в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

На форуме ребята смогли послушать лекции экспертов, практикующих журналистов.

«Мы рады, что нас пригласили поучаствовать. Каждый день форума был очень насыщенным — много теории, уникальных наработок. Уверена, что эти знания мы сможем уже в ближайшее время применить на практике», — рассказала студентка Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова Дарья Киева.

Форум собрал 400 студентов из регионов ЦФО. Также участие в нем в разных форматах приняли студенты Луганского государственного педагогического университета, тамбовские школьники, учащиеся Державинского университета, «Молодёжка Народного фронта», «Молодая гвардия» «Единой России».

Мероприятия форума направлены на формирование системы ценностных ориентиров молодежи; развитие навыков ведения видеоблогов и подкастов в различных жанрах, умений продвигать социально важный контент.