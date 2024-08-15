Рязанцы стали тратить на мобильные игры на 82% больше времени

В 2024 году рязанцы ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 12 часов, что на 82% больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась на 33%в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у россиян уходило около 6 часов 10 минут в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: с начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28% в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53%.

Самой популярной игрой у жителей Рязани по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала MobileLegends, которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн‑платформа для создания игр ROBLOX, шутерCallOfDuty, игра-песочница Minecraft, и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на жителей Рязани36-45 лет (35%). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (27%), еще 17% интернет-трафика этого сегмента потребляютпользователи 46-55 лет.По России мужская и женская аудитории среди пользователей игровых приложений распределились почти поровну.Но в Рязани мужчины любят мобильные игры больше чем женщины — мужчины составляют 55% от всех пользователей, на них же приходится 51% от всех потраченных в играх гигабайт.

«Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG MobileиStandOff 2 доMobileLegends. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи», — поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По данным Yota, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.Среди регионов Центрального федерального округа помимо Рязани в ТОП-5 активных городов входят Москва, Тверь, Смоленск и Иваново.

Справка МегаФона

В МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес рязанцев к игровым платформам. За первые полгода объем интернет трафика на таких площадках вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года у рязанских абонентов МегаФона стала ROBLOX, на нее приходится почти 73% общего игрового трафика, на втором месте в жанре королевской битвы PUBGMOBILE, замыкает тройку лидеров культовая серия CallOfDuty.

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