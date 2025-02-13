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Семья и отношенияГлавные новости

Рязанцы стали реже вступать в брак, увеличился средний возраст женихов и невест

Алексей Самохин

В Рязанской области за 10 лет создано 69000 семей, сообщает Рязаньстат.

По данным статистики, в последнее время жители Рязани и области официально оформляют отношения в 1,4 раза реже, доля семей, живущих гражданским браком, выросла на 0,5%.

Средний возраст женихов и невест в регионе увеличился на 3 года: у женщин до 31, у мужчин — до 34 лет.

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Каждый восьмой брак за прошедшие 10 лет заключали рязанцы старше 50 лет. При этом 1000 мужчин и 2600 женщин серебряного возраста 60+ нашли свое счастье и создали семьи.

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