Рязанцы стали чаще отстаивать свои права в финансовой сфере

Число жалоб в Банк России от жителей Рязанской области выросло на 11,4%. С января по июнь 2022 года потребители финансовых услуг направили 1099 обращений.

Традиционно больше всего жалоб поступает на работу банков — 504 за полгода. При этом объем обращений сократился более чем на 11%. С одной стороны, на работу финансовых организаций влияли санкции, рязанцы писали о трудностях с картами, введении комиссий по валютным счетам и т.д. С другой стороны, почти вдвое снизилось число жалоб в крупнейшей категории — потребительском кредитовании. Это объясняется общим уменьшением спроса на кредиты в первой половине года, а также действием принятых ранее мер против навязывания дополнительных услуг.

В сегменте микрофинансирования, напротив, количество жалоб на навязывание допуслуг выросло в 3,5 раза. МФО могут настойчиво предлагать, например, страхование или СМС-информирование. «Между тем, сегодня кредитору запрещено проставлять в договорах за заемщика согласие с условиями. То есть в документе не должно быть галочек, крестиков, которые напечатаны заранее. Человек сам должен принять решение, что он готов на дополнительные услуги», — отмечает начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Елена Ганина. В целом же число жалоб на МФО по сравнению с прошлым годом увеличилось на 46%.

По работе страховщиков больше всего нареканий у жителей области вызывает самый массовый продукт — ОСАГО. Чаще всего автовладельцы жалуются на неверное применение коэффициента бонус-малус при заключении договора, эти обращения составили почти две трети от всех по страховому рынку.