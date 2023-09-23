Суббота, 23 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы сообщили об очередях на заправках

7info
Фото: vk.com/voditelrzn62

Жители Рязани заметили очереди на автомобильных заправках. Соответствующий пост опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора сообщения, на трёх АЗС «огромные очереди, по 5-6 машин».

Пользователи ВКонтакте предполагают, что очереди образуются на заправках с недорогим топливом. Кроме того, АЗС, находящаяся недалеко от Дворца спорта «Олимпийский» популярна, у водителей, скопления автомобилей там видят часто.

— Перед выходными всегда так, на дачи едут, мотоблоки всякие, косилки и тд заправлять, рыбаки лодки да и просто паникеры))) — пишет пользователь ВК.

Ранее рязанцы регулярно сообщали о росте цен на бензин и дизельное топливо.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации