Рязанцы сообщили об очередях на заправках

Жители Рязани заметили очереди на автомобильных заправках. Соответствующий пост опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».

По словам автора сообщения, на трёх АЗС «огромные очереди, по 5-6 машин».

Пользователи ВКонтакте предполагают, что очереди образуются на заправках с недорогим топливом. Кроме того, АЗС, находящаяся недалеко от Дворца спорта «Олимпийский» популярна, у водителей, скопления автомобилей там видят часто.

— Перед выходными всегда так, на дачи едут, мотоблоки всякие, косилки и тд заправлять, рыбаки лодки да и просто паникеры))) — пишет пользователь ВК.

Ранее рязанцы регулярно сообщали о росте цен на бензин и дизельное топливо.