Рязанцы сообщили об очередях на заправках

Жители Рязани заметили очереди на автомобильных заправках. Соответствующий пост опубликовала группа «Подслушано у водителей Рязани».
По словам автора сообщения, на трёх АЗС «огромные очереди, по 5-6 машин».
Пользователи ВКонтакте предполагают, что очереди образуются на заправках с недорогим топливом. Кроме того, АЗС, находящаяся недалеко от Дворца спорта «Олимпийский» популярна, у водителей, скопления автомобилей там видят часто.
Ранее рязанцы регулярно сообщали о росте цен на бензин и дизельное топливо.