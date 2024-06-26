Рязанцы сообщают, что на улице Зубковой неизвестные избивают прохожих

На улице Зубковой заметили двух молодых людей, которые дважды избили прохожих. Об этом написали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Очевидец сообщил, что мужчинам на вид примерно 20-22 года. Инцидент произошел у магазина «Бристоль» на улице Зубковой, 31б. По словам очевидца, молодые люди ни за что избили мужчину. Тот упал, ударился головой о металлическую урну и пробил голову до крови. Ему вызвали скорую помощь.

Также в посте отмечают, что эти же молодые люди месяц назад избили прохожих возле дома №31 на улице Зубковой.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полиция проводит проверку.