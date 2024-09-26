Рязанцы смогут увидеть ярчайшую комету C/2023 A3 

Рязанцы, вместе с жителями России, смогут увидеть яркую комету C/2023 A3. Об этом в интервью ГТРК «Ока» рассказал астроном Борис Мархель.

12 октября комета приблизится к Земле на минимальное расстояние. Комета яркая, если позволит погода, рязанцы смогут увидеть её хвост даже из города. Увидеть астрономическое тело можно сразу после захода Солнца.

По словам Мархеля, диаметр ядра кометы порядка километра, вероятность того, что, подлетев к Солнцу, она испарится, очень мала.

По данным Википедии, Коме́та C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS (её телескопом, расположенным в ЮАР).

Орбита, по которой движется комета, позволяет предположить, что через Солнечную систему она пролетит только один раз. 27 сентября небесное тело пролетит максимально близко от Солнца.