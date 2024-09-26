Четверг, 26 сентября, 2024

Рязанцы смогут увидеть ярчайшую комету C/2023 A3 

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от Freepik

Рязанцы, вместе с жителями России, смогут увидеть яркую комету C/2023 A3. Об этом в интервью ГТРК «Ока» рассказал астроном Борис Мархель. 

12 октября комета приблизится к Земле на минимальное расстояние. Комета яркая, если позволит погода, рязанцы смогут увидеть её хвост даже из города. Увидеть астрономическое тело можно сразу после захода Солнца.

По словам Мархеля, диаметр ядра кометы порядка километра, вероятность того, что, подлетев к Солнцу, она испарится, очень мала. 

По данным Википедии, Коме́та C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) была открыта на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года; 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS (её телескопом, расположенным в ЮАР). 

Орбита, по которой движется комета, позволяет предположить, что через Солнечную систему она пролетит только один раз. 27 сентября небесное тело пролетит максимально близко от Солнца. 

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани на два дня ограничат парковку на улице Полонского

У ЦПКиО Рязани сгорел автомобиль, очевидцы сообщили о человеке внутри

СМИ: последняя неделя жизни актера Мадянова прошла в мучениях

Медведев вспомнил бога Юпитера после анонса изменения ядерной доктрины

Найдены предсмертные записки убитых боевиков ВСУ под Курском

Прилепин в день смерти Мадянова вспомнил, что актер говорил про СВО

Подруга жестко убитой бизнес-леди рассказала о ее пророческом жесте

Рязанца осудили на 14 лет за интимную связь с двумя несовершеннолетними девочками

В Рязани грузовой автомобиль снес дверь иномарке

Рязанцев возмутило качество ремонта пандуса и ступеней около автотранспортного техникума

В России могут ввести штрафы за выгул собак в неположенном месте

ГК «Зелёный сад» и технологический колледж подписали договор о сотрудничестве