Пятница, 6 сентября, 2024

Рязанцы смогут поклониться мощам преподобной Евфросинии Полоцкой

Автор: Валерия Мединская

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В 2024 отмечают 920-летие со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой, которую называют основоположницей женского монашества на Руси. В ознаменование национального, державного и духовного единства России и Беларуси, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, комиссия по развитию паломничества и принесению святынь совместно с Благотворительным фондом равноапостольного князя Владимира осуществляет принесение ковчега с честными мощами преподобной Евфросинии Полоцкой в храмы и монастыри Русской Православной Церкви в период с 5 сентября по 1 ноября текущего года.

Событие можно назвать зримым символом единства народов России и Белоруссии, имеющих общую историю, культуру, святыни и церковную жизнь.

В Рязань святыня пребудет 26 сентября, встреча состоится в 7.30 в Рождественском кафедральном соборе города. Проводы ковчега с мощами преподобной Евфросинии пройдут 27 сентября в 18.30.

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