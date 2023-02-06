Рязанцы с низкими доходами могут получить выплату по соцконтракту с государством

Граждане с доходами ниже прожиточного минимума могут заключить с государством социальный контракт. В этом случае они получат выплату для преодоления трудной финансовой ситуации.
Максимальная сумма – 350 тысяч рублей, – говорится в публикации Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.
Средства можно направить на ведение личного подсобного хозяйства, покупку оборудования для открытия собственного дела, обучение новой профессии и другое.
Чтобы заключить соцконтракт, нужно подать заявление в учреждение соцзащиты населения:
— в МФЦ;
— на «Госуслугах»;
— лично в отделе соцзащиты населения по месту жительства.
Подробнее о порядке и условиях заключения социального контракта можно узнать по телефону 8 (800) 600-00-00.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram