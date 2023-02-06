Понедельник, 6 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцы с низкими доходами могут получить выплату по соцконтракту с государством

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Граждане с доходами ниже прожиточного минимума могут заключить с государством социальный контракт. В этом случае они получат выплату для преодоления трудной финансовой ситуации.

Максимальная сумма – 350 тысяч рублей, – говорится в публикации Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Средства можно направить на ведение личного подсобного хозяйства, покупку оборудования для открытия собственного дела, обучение новой профессии и другое.

Чтобы заключить соцконтракт, нужно подать заявление в учреждение соцзащиты населения:

— в МФЦ;

— на «Госуслугах»;

— лично в отделе соцзащиты населения по месту жительства.

Подробнее о порядке и условиях заключения социального контракта можно узнать по телефону 8 (800) 600-00-00.

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