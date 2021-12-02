Рязанцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Для счастья, согласно исследованиям SuperJob, рязанцам нужно 140 тысяч рублей. «Сумма счастья» перед новогодними праздниками увеличилась по сравнению с той, что называли жители региона перед майскими праздниками.

В общефедарльном рейтинге эта цифра – одна из самых низких. Ниже только в Оренбурге(138 тысяч рублей). В мае у горожан эта сумма равнялась 145 тыс. рублей, а в январе этого года – 140 тыс. рублей. Стоит отметить, что в Рязани счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 г.г. подешевело в среднем на 9 тыс. рублей, когда люди озвучивали желаемые 150 и 147 тыс. рублей соответственно.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. руб. в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. руб.).

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Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам, почти на треть: 203 и 155 тыс. руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян (126 тыс. руб. в месяц). Те, кто зарабатывает до 30000 руб. в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. руб. Запросы россиян с доходом от 80000 тыс. руб. более существенны — 228 тыс. руб. Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тыс. руб.). В топ-5 также Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб. соответственно).