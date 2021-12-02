-5.8 C
Рязань
Четверг, 2 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

7info7

Для счастья, согласно исследованиям SuperJob, рязанцам нужно 140 тысяч рублей. «Сумма счастья» перед новогодними праздниками увеличилась по сравнению с той, что называли жители региона перед майскими праздниками.

В общефедарльном рейтинге эта цифра – одна из самых низких. Ниже только в Оренбурге(138 тысяч рублей). В мае у горожан эта сумма равнялась 145 тыс. рублей, а в январе этого года – 140 тыс. рублей. Стоит отметить, что в Рязани счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 г.г. подешевело в среднем на 9 тыс. рублей, когда люди озвучивали желаемые 150 и 147 тыс. рублей соответственно.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. руб. в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. руб.).

Реклама

Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам, почти на треть: 203 и 155 тыс. руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян (126 тыс. руб. в месяц). Те, кто зарабатывает до 30000 руб. в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. руб. Запросы россиян с доходом от 80000 тыс. руб. более существенны — 228 тыс. руб. Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тыс. руб.). В топ-5 также Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб. соответственно).

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,842ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img