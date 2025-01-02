Рязанцы, приехавшие к тёте в Москву, нашли женщину мёртвой на кровати

Представители общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв» рассказали о ЧП в Москве, имеющем отношение к Рязанской области.

Жители Рязанской области обратились к спасателям, приехав в город к дальней родственнице. 55-летняя женщина перестала выходить на связь. Ключи от квартиры на улице Чусовской у рязанцев были, но попасть в жилище тёти они не сумели.

Спасатели установили трёхколенную лестницу и поднялись к балконным окнам для разведки. Хозяйка лежала на кровати без движения. К сожалению, она умерла.