Рязанцы предложили изменить схему организации движения на Касимовском шоссе.

С предложением к администрации города обратился автор публикации в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

По мнению автора, с левого ряда нужно разрешить движение прямо. Левая полоса (для поворота налево) занято редко, режим светофора короткий. И по одной полосе проезжает меньше машин. Основной поток транспорта уходит на окружную дорогу, – уточняет автор поста.

В комментариях жители города предлагают также разрешить поворот с двух полос направо на перекрёстке улиц Новосёлов и Советской Армии в направлении в центр города.