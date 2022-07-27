Татьяна Проводина

Рязанцы предложили изменить схему организации движения на Касимовском шоссе

Фото из группы ПУВР ВКонтакте

Рязанцы предложили изменить схему организации движения на Касимовском шоссе.

С предложением к администрации города обратился автор публикации в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте.

По мнению автора, с левого ряда нужно разрешить движение прямо. Левая полоса (для поворота налево) занято редко, режим светофора короткий. И по одной полосе проезжает меньше машин. Основной поток транспорта уходит на окружную дорогу, – уточняет автор поста.

В комментариях жители города предлагают также разрешить поворот с двух полос направо на перекрёстке улиц Новосёлов и Советской Армии в направлении в центр города.

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