Рязанцы пожаловались в соцсетях, что не могут попасть на кладбища

Рязанцы не могут попасть на кладбища. Об этом написали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что автобусы переполнены, залезть в них не получается. А на личном автомобиле придется постоять в крупной пробке.

Сегодня православные отмечают Радоницу. Это день поминовения усопших, в который верующие посещают кладбища.

«Можно спросить власти Рязани почему на кладбище на Радоницу не пустили транспорт дополнительный? Простояли минут 40, очередной автобус пролетел мимо», — пожаловалась рязанка.