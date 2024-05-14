Вторник, 14 мая, 2024

Рязанцы пожаловались в соцсетях, что не могут попасть на кладбища

Автор: Кристина Аманн

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Рязанцы не могут попасть на кладбища. Об этом написали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что автобусы переполнены, залезть в них не получается. А на личном автомобиле придется постоять в крупной пробке.

Сегодня православные отмечают Радоницу. Это день поминовения усопших, в который верующие посещают кладбища.

«Можно спросить власти Рязани почему на кладбище на Радоницу не пустили транспорт дополнительный? Простояли минут 40, очередной автобус пролетел мимо», — пожаловалась рязанка.

Рязанцы пожаловались в соцсетях, что не могут попасть на кладбища

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