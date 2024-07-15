Рязанцы пожаловались на состояние детской площадки, по которой проехал автомобиль

Рязанцы пожаловались на состояние детской площадки на улице Бирюзова. Пост и фотографии разместили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

Местные жители сообщили, что еще 8 июля на детскую площадку, которая находится во дворе дома №14, наехала машина. Она снесла песочницу, лавку, мусорку. Поломки до сих пор не устранили.

«Всё это находится в таком же аварийном и опасном состоянии, а тут играют совсем маленькие детки», — пишет автор поста.

Уточняется, что у автомобиля, который снес объекты на площадке, заклинило педаль газа.