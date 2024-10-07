Понедельник, 7 октября, 2024

Рязанцы пожаловались на плохое состояние вагонов экспресса ЦППК «Рязань-Москва»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazanformat

Рязанцы недовольны состоянием вагонов экспресса ЦППК «Рязань–Москва». Об этом написали в группе «Рязанский формат».

Пассажиры жалуются на грязные вагоны, сломанные сиденья, неработающие туалеты и кондиционеры. Также они отмечают, что экспресс стал запускать пассажиров через одну дверь на 3 вагона, что доставляет людям неудобства. В некоторых вагонах, по словам автора поста, сломана климатическая система: сотрудники поезда сами просят открывать окна, так как обогрев работает «как в аду».

Автор поста пишет, что запущенный по данному маршруту новый поезд пока никто не видел.

Рязанцы пожаловались на плохое состояние вагонов экспресса ЦППК "Рязань-Москва"
Рязанцы пожаловались на плохое состояние вагонов экспресса ЦППК "Рязань-Москва"

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