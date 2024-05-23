Рязанцы пожаловались на нашествие мошкары

Жители Рязанской области и Рязани продолжают страдать от нашествия мошкары. Жалобы на насекомых регулярно появляются в интернете.

Очередное видео опубликовано в официальной группе Ермишинского района ВКонтакте.

— Ермишинский район подвергся нападению полчищ мошек, — пишет автор поста.

О причинах появления такого числа насекомых, 7info рассказала старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эволюционной экологии, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, кандидат биологических наук, Ольга Трушицына.

Одна из них — сильное весенне половодье.

Кстати, мошкара это ещё не самое страшное, что ожидает рязанцев. На очереди — комары!