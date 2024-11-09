На главнуюНовости Рязани и области Рязанцы пожаловались на большую лужу в центре города Дата публикации 09.11.2024 09:15 Алексей Самохин Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Жители Рязани пожаловались на большую лужу на тротуаре в самом центре города. Пост опубликовала группа «RZN LIFE l ЖИЗНЬ РЯЗАНИ. РЯЗАНЬ». Видео пользовательница Сети сделала на улице Фурманова. Девушка интересуется, куда смотрят городские службы. — Тротуары в центре города, рядом прекрасный лесопарк, рязанская ВДНХ, а за углом стыд-позор, — пишет автор поста. Новости рубрики Новости Рязани и области Высота снежного покрова в Рязани достигла 2 сантиметров Однако снег быстро растаял. Новости Рязани и области В Рязани завершено расследование дела мигранта-наркоторговца Обвиняемому инкриминируют четыре эпизода покушения на сбыт наркотических веществ Новости Рязани и области 7,7 тыс. новорожденных рязанцев обследуют на наличие тяжелых заболеваний Дополнительные средства на эти цели регион получит из федерального бюджета.