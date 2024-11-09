Суббота, 9 ноября, 2024
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Рязанцы пожаловались на большую лужу в центре города

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Алексей Самохин

Жители Рязани пожаловались на большую лужу на тротуаре в самом центре города. Пост опубликовала группа «RZN LIFE l ЖИЗНЬ РЯЗАНИ. РЯЗАНЬ».

Видео пользовательница Сети сделала на улице Фурманова. Девушка интересуется, куда смотрят городские службы.

— Тротуары в центре города, рядом прекрасный лесопарк, рязанская ВДНХ, а за углом стыд-позор, — пишет автор поста.

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