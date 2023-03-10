Рязанцы пожаловались Елене Сорокиной на состояние дороги и дворовой территории

В пятницу, 10 марта, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела очередной приём граждан. Подробности мэр рассказала на своей странице ВКонтакте.

Рязанец обратился с вопросом ремонта дороги, которая ведет во двор дома 67 по ул. Стройкова. В этом году участок не вошел в программу ремонта, но, по словам Сорокиной, провести там ямочный ремонт необходимо в ближайшее время — рядом находятся объекты соцсферы.

— В следующем году во взаимодействии с депутатским корпусом будем прорабатывать вопрос включения дороги в программу комплексного ремонта дворов и междворовых проездов, — написала она.

Жители Касимовского шоссе д. 52, к.1 пожаловались на плохое содержание дворовой территории и состояние поездов.

Глава администрации поручила управлению энергетики и ЖКХ организовать совещание с участием Госжилинспекции и управляющей организации.

— Жильцы исправно платят за содержание дома, имеют право знать на что тратятся их средства. Будем разбираться в ситуации, — отметила Сорокина.

Также за разъяснениями обратилась председатель ТСЖ «Заря». Специалисты проконсультировали заявительницу по интересующим вопросам.