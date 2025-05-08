Рязанцы поздравили митрополита Марка с днем тезоименитства. Об этом сообщает Рязанская епархия.
8 мая совершается празднование, посвященное памяти апостола и евангелиста Марка, и это день тезоименитства предстоятеля Рязанской митрополии. Многие рязанцы поздравляли митрополита Марка с днем памяти его небесного покровителя. Добрые слова пожеланий в адрес архипастыря звучали от священнослужителей и мирян, представителей различных ведомств и учреждений.
Среди тех, кто пришел в Епархиальное управление, чтобы поздравить митрополита Марка лично, были представители силовых структур региона. Участники этой встречи пожелали архипастырю доброго здравия и помощи Божией в его служении на Рязанской земле на многая и благая лета.
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