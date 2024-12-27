Рязанцы поздравили бойцов, проходящих лечение в военном госпитале

В преддверии Нового года первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова посетила бойцов, проходящих лечение в военном госпитале. Об этом сообщает телеграм-канал «Добро в Рязанской области».

Анна Рослякова поблагодарила бойцов и поздравила их с наступающим Новым годом. Студенты РязГМУ организовали для пациентов госпиталя тематический концерт. Волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ и регионального отделения «Волонтёры Победы» передали пироги и сладкие подарки от неравнодушных граждан. Открытки с пожеланиями бойцам вручили активисты «Движения Первых».

Поздравить наших защитников пришли Дед Мороз, Снегурочка и символ регионального «Патриотцентра» — десантник Сырок. Получился настоящий праздник, полный объятий и важных слов.