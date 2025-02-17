Рязанцы посетили Скорбященское кладбище и познакомились с подвижниками веры XX века

В Рязанском храме Великомученицы Екатерины 16 февраля прошла паломническая экскурсия по некрополю «Святые имена: некрополь храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»». Узнать имена подвижников веры и благочестия, погребенных на Скорбященском кладбище, собрались около полусотни рязанцев, среди них — дети.

Помощник благочинного Рязанского западного округа Елена Якушина познакомила посетителей храма с жизнью и испытаниями, которые прошли новомученики и исповедники XX века, имеющие отношение к Рязанской земле и ее приходам.

«Скорбященский некрополь — необыкновенное пространство, прославленное именами не только выдающихся деятелей науки и искусства или воинской профессии. Это еще и место погребения священников, несших свое послушание в местных храмах. Имена многих из них известны», — рассказывает экскурсовод.

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В храме Великомученицы Екатерины рязанцам рассказали про таких святых, как протоиерей Александр Андреев и архиепископ Иувеналий (Масловский). По приезду в Рязань отец Александр был назначен вторым священником к Скорбященской кладбищенской церкви, правящим архиереем в это время был Иувеналий (Масловский). Позже Александра Андреева возвели в сан протоиерея, он стал настоятелем церкви. Всю свою жизнь протоиерей был ближайшим сотрудником владыки Иувеналия. Также был духовно близок викарию Рязанской епархии, епископу Скопинскому Игнатию (Садковскому), который регулярно останавливался у отца Александра по приезду в Рязань. Иконописные образы протоиерея Александра Андреева и архиепископа Иувеналия (Масловского) может увидеть каждый посетитель храма Великомученицы Екатерины.

В апреле 1915 года Рязанским уездным миссионером назначен монах Мина (Шелаев), в этом же году в Рязанском Спасском монастыре он был возведен в иеромонахи. Проповедническая и миссионерская деятельность иеромонаха Мины распространяется на Егорьевский, Клепиковский и Рязанский уезды, а также город Рязань.

Настоятельница Александро-Мариинского монастыря попросила назначить иеромонаха Мину на священническое место, он в свою очередь по этому поводу обратился к Владыке с прошением. Иеромонах Мина просил назначить его исправляющим обязанности второго священника в Александро-Мариинском монастыре. Прошение исполнили, до закрытия монастыря в 1921 году Мина служил в нем. После он окончательно поселяется в Рязани, в Николо-Ямской церкви в сане игумена, а затем и архимандрита. Последним местом непродолжительного приходского служения архимандрита Мины была Тихвинская церковь села Никуличи.

Архимандрит Мина умел исцелять больных, к нему обращались многие страждущие. Позже этот дар стал одной из статей обвинений. 5 января 1936 года, в числе 27 священно-церковнослужителей, Мина был арестован по делу «о контрреволюционной деятельности управлявшего Рязанской епархией Иувеналия (Масловского), архиепископа Рязанского и Шацкого». Отца Мину обвиняли в регулярном посещении Масловского, антисоветской агитации о гонении на Церковь, в том, что давал верующим религиозные книги, а также занимался исцелением от различных болезней. Архимандрит Мина содержался в Рязанской тюрьме.

Рязанцам рассказали про жизнь архимандрита Авеля (Македонова) и его вклад в религиозную жизнь города. Архимандрит Авель родился в крестьянской семье в селе Никуличи. В 1979 году был принят в клир Русской православной церкви и назначен настоятелем кафедрального Борисоглебского собора Рязани и духовником епархии, позже наместником Церкви Иоанно-Богословского монастыря. Церковь находилась в упадке, храм лежал в руинах. За 15 лет управления архимандрит Авель полностью исправил ситуацию. Возрождена иноческая жизнь (образ духовной жизни, монашество, удаленный от соблазнов мира), продолжительное богослужение, восстановлены прежние храмы и устроены новые, собрано множество святынь: мощи подвижников, чтимые иконы, церковные и исторические реликвии. Архимандрит Авель умер рано утром 6 декабря 2006 года в Иоанно-Богословском монастыре после болезни.

Прозвучало имя митрополита Никодима (Ротова). Свое детство и юность он провел в Рязани, учился в пединституте. Летом 1949 года оставил учебу, окончив второй курс. Иеромонахом назначен настоятелем храма в Ярославской области. Позже поступил на заочный сектор Ленинградской духовной семинарии, окончил Ленинградскую духовную академию. В 1959 году за сочинение «История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме» удостоен степени кандидата богословия.

Экскурсия продолжилась на Скорбященском кладбище. Здесь рязанцы посетили могилу протоиерея Михаила Дроздова, потомка святителя митрополита Филарета (Дроздова). Протоиерей работал преподавателем в Ряжске, был учителем церковно-приходской школы. После смерти отца принял священный сан и стал служить на его приходе в с. Малая Алешня. За свою жизнь Михаил отбывал ссылку в Северодвинске, срок заключения в Горьковской области, находился в заключении в тюрьме Льгова. Освобожден по амнистии. До самой кончины служил в Борисоглебском соборе города Рязани. Похоронен на Скорбященском кладбище.

Посетили могилу епископа Бориса (Скворцова), принявшего настоятельство у священномученика Александра Андреева после отправки последнего в ссылку. Епископ Борис окончил Рязанскую духовную семинарию, женился, чтобы принять священный сан. В 1925 году привлечён к уголовной ответственности по делу «О контрреволюционной деятельности Рязанской епархиальной канцелярии». За отсутствием состава преступления был освобожден.

Вместе с архиереем отец Борис совершил великое освящение воды на реке Трубеж. В 1929 году после закрытия соборов в Рязанском кремле священник добился разрешения на перенесение епископской кафедры в Борисоглебский храм. Но позже Борисоглебский храм тоже закрыли и стали использовать для хранения зерна.

Епископ Борис был назначен священником к Скорбященской церкви в Рязани. Вскоре возведен в сан архимандрита, определено быть епископом Рязанским и Касимовским. Борис всегда был трудолюбивым, заботливым, скромным, терпеливым и миролюбивым.

В течение последнего года перед кончиной часто болел. Погребен на Скорбященском кладбище в Рязани.

Не забыли и схиархимандрита Серафима (Блохина), монаха, старца, духовного отца женской монашеской общины. Вся жизнь отца Серафима пришлась на то время, когда Церковь Христова в ХХ веке была поставлена вне закона.

Иеромонах Серафим (Блохин) служил в Никольском храме. Власти решили закрыть церковь и на глазах у отца Серафима убили служившего с ним диакона. Священнослужитель скрылся в зимнем лесу, там он прятался три недели. В его служении наступил вынужденный перерыв.

В 1941 году отца Серафима удалось арестовать, его осудили на 10 лет. Спустя почти два года его отпустили в связи с тяжелой болезнью. Через 8 месяцев его судимость была снята. Серафима призвали в ряды Советской армии. Служил на передовой, дошел до Берлина.

После службы отец Серафим вернулся в церковь. Более 15 лет он служил в Скорбященской церкви. В те же годы он нес послушание епархиального духовника. Возведен в сан игумена. В 1979 году ко дню Святой Пасхи возведен в сан архимандрита.

Похоронили отца Серафима на Скорбященском кладбище близ алтаря храма, с северной стороны.

В конце экскурсии организаторы признались, что самым сложным для них оказалось преподнести всю ту горечь испытаний, выпавших на долю верующих. Однако им это удалось: все участники экскурсии прониклись трудностью подвигов новомучеников и исповедников XX века.

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