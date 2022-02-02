Рязанцы помолились за здравие Патриарха Кирилла

В 13-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 1 февраля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Во всех православных храмах в этот день шла молитва о здравии Предстоятеля Русской Православной Церкви, даровании ему сил, крепости духа и помощи Божией в переживаемое ныне непростое время.

Митрополит Марк после литургии и перед началом сугубой молитвы о здравии Его Святейшества обратился к теме земного пути и трудов двух святых, чествуемых Церковью в этот день – святителя Макария Египетского и святителя Марка, епископа Ефесского. Владыка указал на символичность совпадения дат празднования памяти этих подвижников и интронизации ныне здравствующего Предстоятеля Русской Православной Церкви, а также коснулся других важных аспектов этого знаменательного дня:

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– Сегодня наша Православная Церковь отмечает память великих святых, и прежде всего – преподобного Макария Египетского и святителя Марка, епископа Ефесского. Путь каждого из них был связан с темой молитвы, подвига, исповедничества.

Совсем недавно мы отмечали память преподобного Антония Великого, который подвизался в пустыне 85 лет, ныне же чествуемый святой Макарий, тоже получивший наименование Великого, отдал пустыне 60 лет своей жизни. Он вступил несколько позже на путь подвижничества, поскольку сначала, по желанию своих родителей, женился. Его брак продлился недолго – он вскоре овдовел, и до самой кончины своих родителей ухаживал за ними. Только после их ухода он начал подвизаться.

Немало сложностей пришлось на его долю. Оговоры, клевета, бесчестие и поношение – он все терпел и стремился только к одному: к еще большему подвигу и, с другой стороны, к еще большему смирению. Церковь сохранила для нас удивительные беседы преподобного Макария, в которых он говорил о необходимости сердечной молитвы и соединении ума и сердца. Его наставление – это поучение о внутренней борьбе, которая должна быть свойственна каждому христианину. Битва за свое сердце – вот главный фронт борьбы для человека.

Сегодня также празднуется память святителя Марка, епископа Ефесского, удивительного подвижника, который старался неотступно хранить чистоту своей веры. Это было время, когда Восточно-Римская империя уже рушилась под ударами иноверных, и ее правитель в надежде сохранить государство обратил взор на запад. Он ожидал, что оттуда получит помощь, военное подкрепление, но ему поставили условие – изменение веры в империи, главным образом – признание главенства западной католической Церкви и папы Римского. Единственным, кто не подписал эти соглашения, и был святитель Марк Ефесский. Когда папа Римский узнал об этом, он сказал – «мы ничего не достигли, ничего не получили!». Но ничего не получили не только западные христиане, но и Византийская империя. Она вскоре была сметена турецкими войсками.

Кроме памяти святых, дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем и менее отдаленные от нас события. Ныне знаменательный день для Русской Православной Церкви еще по одному поводу – мы отмечаем годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это великое торжественное событие состоялось 13 лет в Храме Христа Спасителя.

Труден путь всякого христианина, особенно священника, вдвойне труден путь епископа и неимоверных усилий требуется Патриарху для того, чтобы нести свое особое служение. И символично, что сегодня память двух святых нашей Церкви, один из которых – великий молитвенник и подвижник, а другой – исповедник веры

В наше время всем, и, особенно, Предстоятелю нашей Церкви, прежде всего потребна твердая вера, исповедание и сердечная молитва. Будем просить Бога, чтобы Он помог нашему Предстоятелю нести ему его тяжелейший крест свидетельства о православии в современном мире. Для этого нужна особая молитва и особый духовный подвиг.

Дай Бог многих лет жизни в здравии и в твердом исповедании веры ныне здравствующему Святейшему Патриарху Кириллу!