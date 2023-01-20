Рязанцы передали 137-му десантному полку рации на 400 тысяч рублей

Рации на 426 тысяч рублей передали командованию 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Об этом сообщила Общественная палата Рязанской области.

Технику для бойцов передали директор благотворительного фонда «Форпост» Александр Просин и председатель общественной палаты Наталья Гришина.

– Это оборудование сейчас как никогда необходимо бойцам. В самое ближайшее время ребята смогут им пользоваться при выполнении своих боевых задач, – говорится в сообщении.

Отметим, что при совместной работе «Форпоста», общественной палаты, общественных организаций и активистов региона для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, закуплены экипировка, продукты питания, стройматериалы, современное необходимое оборудование и медикаменты на сумму более 12 миллионов рублей.