Пятница, 20 января, 2023
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Рязанцы передали 137-му десантному полку рации на 400 тысяч рублей

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Рации на 426 тысяч рублей передали командованию 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Об этом сообщила Общественная палата Рязанской области.

Технику для бойцов передали директор благотворительного фонда «Форпост» Александр Просин и председатель общественной палаты Наталья Гришина.

Рязанцы передали 137-му десантному полку рации на 400 тысяч рублей
Рязанцы передали 137-му десантному полку рации на 400 тысяч рублей

– Это оборудование сейчас как никогда необходимо бойцам. В самое ближайшее время ребята смогут им пользоваться при выполнении своих боевых задач, – говорится в сообщении.

Отметим, что при совместной работе «Форпоста», общественной палаты, общественных организаций и активистов региона для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, закуплены экипировка, продукты питания, стройматериалы, современное необходимое оборудование и медикаменты на сумму более 12 миллионов рублей.

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