Рязанцы отпраздновали Масленицу на Лыбедском бульваре

1 марта на Лыбедском бульваре прошел общегородской праздник проводов зимы под девизом «Рязань — столица Масленицы». Организатором мероприятия выступила администрация города при поддержке бренда «С пылу, с жару», сообщает пресс-служба мэрии.

Рязанцы и гости города отпраздновали проводы зимы свежеиспеченными блинами и горячим чаем из огромного трехсотлитрового самовара. Для них была подготовлена насыщенная праздничная программа с традиционными масленичными забавами, детскими конкурсами, выступлениями рязанских народных коллективов и скоморохов на ходулях.

Участники конкурсов могли выиграть вкусные призы от бренда «С пылу, с жару», а все желающие — самостоятельно выковать памятную монету «Рязань — столица Масленицы» в честь праздника.

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На большой сцене выступили кавер-группа «Hot Stuff» и специальные гости — любимицы детской аудитории: Марьяна Локель, Таисия Скоморохова и Вау Вероника.